Назван худший рок-музыкант

Музыкальные критики назвали лучших и худших музыкантов, вошедших в Зал славы рок-н-ролла.Последнее место эксперты присудили американскому исполнителю Джону Бон Джови и его коллективу Bon Jovi, который занял 214-ю строчку рейтинга. По мнению критиков, за 30 с лишним лет группа едва ли выпустила один стоящий трек, заботясь только о собственном стиле и маркетинге."Парни из Bon Jovi не играют в рок-группе. Они как будто снимаются в фильме о рок-группе", — говорится в статье.На предпоследнем, 213-м месте, оказалась группа Queen — ее издание назвало самым переоцененным коллективом в истории. Замкнул тройку аутсайдеров коллектив Journey, появившийся в 1973 году.Лучшим рок-музыкантом эксперты признали Чака Берри, скончавшегося в марте 2017-го в возрасте 90 лет. За ним следуют The Beatles, а на третьем месте оказался Боб Дилан.