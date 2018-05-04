Названы семь самых идиотских советов о сексе из женских журналов - "Спрячь в шкафу и молчи"

Женские журналы стараются задать серьезный и поучительный тон во всем, что там пишется. И уж, конечно, какие могут быть шутки, когда речь заходит о сексе и его качестве, которое можно улучшить с помощью советов «гламурных гуру».

Представляем вам обзор семи самых идиотских советов о сексе из, между прочим, авторитетных женских журналов: Cosmopolitan, SheKnows, Women's Health, Glamour. Источник утверждает, что все эти советы реальны и одобрены главными редакторами глянца.

1. Вы видите, что ваш партнер готов испытать оргазм? Не теряйтесь! Подсыпьте ему щепотку перца под нос. При чихании человек испытывает физическое чувство, сравнимое с микрооргазмом. Наложенный на него половой оргазм должен сделать ощущения вашего партнера просто не забываемыми.

Медики опровергают этот совет. Да, при чихании человек физически испытывает разрядку и облегчение. Но половой акт – это нечто другое. Совместив оба процесса, ваш партнер получит, скорее, обратный эффект - и не чихнет толком, и оргазм пропустит, чихая.

2. Второй совет – спрятать в шкафу подругу, заняться с парнем любовью, но про подругу, конечно, ему не рассказывать. Если он ни о чем не догадывается, то тебе-то острые ощущения гарантированы, потому что ты то знаешь: за вами наблюдают.

3. Рутинную покупку еды в супермаркете можно превратить в незабываемое эротическое шоу. Поглаживайте продукты, эротично вдыхайте их аромат, можете произносить неприличные слова. Все! Секс с перчинкой вам гарантирован, считают в журнале SheKnows.

4. А вот эксперты в части секса в гламурном издании Women's Health и вовсе советуют женщине напугать любовника. Это вызовет скачок дофамина – «гормона удовольствия». Впрочем, предполагая о наличии бурной фантазии разных дам, журнал решил подкорректировать ее [фантазию], дабы казуса не вышло. Предлагается воспользоваться яркой краской для волос, которая легко смывается. Когда вы начнете красить волосы своему парню, то возбудитесь от новых ощущений, а он, предполагается, от них же и от массажа головы.

5. Самый экстравагантный совет – сделать вокруг своих сосков временные татуировки с его именем. Но не просто распахнуть блузу после этого, а надеть что-то с глубоким вырезом, нагнуться, чтобы он увидел это невзначай. Ну, и, разумеется, оценил, наградив вас шикарным сексом.

6. А вот Cosmopolitan предлагает любовникам для перчинки в отношениях накормить друг друга мороженым в полной темноте. Вы перепачкаетесь, но получите огромное удовольствие, слизывая его с друг друга.

7. Glamour предложил своим читательницам стать секс-бомбой, как Ким Кардашьян. Разбросайте по комнате брендовые вещи, усадите парня в кресло перед зеркалом, принимайте сексуальные позы и делайте селфи. Эксперты этого журнала считают, что тут можно обойтись и без секса, так как оргазм может наступить от одного созерцания себя прекрасной.