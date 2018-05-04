Нового премьера могут утвердить уже 8 мая

Сразу после инаугурации президента, которая пройдет 7 мая, правительство сложит свои полномочия, а Владимир Путин внесет на утверждение Госдумы кандидатуру нового премьер-министра. Об этом сообщили источники РБК и «Интерфакса».

По их данным, уже 8 мая Госдума может утвердить нового главу правительства.

Инаугурация президента пройдет в ближайший понедельник 7 мая и начнется в 12:00 мск.

По данным источника РБК, в тот же день или 8 мая будет опубликован указ президента о национальных целях развития России на ближайшие шесть лет — до 2024 года. Текст указа, знает собеседник издания, уже готов.