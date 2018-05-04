Новые и ироничные любители Обамы

Демонстрация за свободу интернета, прошедшая в Москве в понедельник, собрала около семи тысяч человек. Автор ИА «Политика сегодня» задался вопросом, а кто все эти люди? Ответ: новые левые. Но все не так просто.

Большинство пришедших 30 апреля на площадь Сахарова — молодые люди. К походу в центр столицы они подготовились тщательно. Принесли красочные плакаты с популярными в сети шутками, их лозунги — один другого оригинальнее — легко запомнить. Все они про недовольство решением властей запретить в РФ мессенджер Telegram. В конце митинга в небо взлетели бумажные самолетики — логотип заблокированного сервиса.

Организатором шествия выступила неизвестная Либертарианская партия России, сторонником которой является и создатель Telegram Павел Дуров. Однако большинство россиян понятия не имеют, что это за движение такое и уж тем более, чем занимается такая партия.

Либертарианцы — новые левые, чья философия объединяет капитализм и анархизм. То есть упор сделан на максимальную политическую свободу, неприкосновенность частной собственности и борьбу с насилием. Под насилием подразумевается любое вмешательство государства в жизнь граждан, будь то налогообложение или регулирование интернета.

В России сторонники этого молодого движения до недавнего митинга на Сахарова участвовали лишь в Монстрациях — художественных шествиях, скорее напоминающих косплей-вечеринку. Лозунги монстрантов нарочито абсурдные. Конкретные цели отсутствуют. Да и проводятся шествия скорее с целью «себя показать и на других посмотреть», нежели играют важную роль в социальной и политической жизни общества.

Митинги дают гражданам возможность выражать собственную позицию по тому или иному вопросу, и либертарианцы используют эту возможность как умеют. Акция за свободный интернет на Сахарова во многом напоминала «Монстрации». Действо больше смахивало на соревнование в остроумии между собравшимися. Ироничные лозунги на плакатах, яркие костюмы, запуск бумажных самолетиков — все это завлекает молодых людей, однако остается на уровне этакого развлекательного популизма.

У организаторов и митингующих помимо шуток и нарядов имелись и конкретные замечания относительно ситуации с рунетом. К примеру, собравшиеся призывали власти ослабить контроль социальных сетей и мессенджеров, а также отменить решение о блокировке Telegram. Звучит это весьма благородно, но остается скорее на уровне общественного движения или кружка самодеятельности, и к политике отношение имеет разве что косвенное.

Вряд ли стоит ожидать, что в дальнейшем движение выйдет за описанные выше рамки. Возможность самовыражаться посредством шуток и творчества — вещь, безусловно, нужная. Однако, если смотреть на ситуацию трезво, в настоящее время отсутствие контроля онлайн-пространства представляется опасным попустительством и заигрыванием с реальными угрозами современности.