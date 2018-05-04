Новые подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: медовый месяц откладывается, поцелуя на балконе не будет

Принц Уильям и Меган Маркл

До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось всего лишь две недели. И сегодня официальный представитель британской королевской семьи провел брифинг для прессы, на котором поделился деталями подготовки свадебной церемонии. Судя по новой информации, пара продолжает нарушать традиции.

Поцелуя на балконе не будет

По словам представителя Кенсингтонского дворца, Меган и Гарри не собираются позировать вместе на балконе, как это делали, например, Кейт Миддлтон и принц Уильям на своей свадьбе. Вместо этого выхода к людям на улице Меган и Гарри сядут в карету и поедут приветствовать британцев по дороге в Фрогмор-хаус, где состоится прием для приглашенных гостей.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

[b]Медовый месяц откладывается

Также стало известно, что пара не уедет в романтическое путешествие сразу после свадьбы. Через неделю после бракосочетания у Меган и Гарри запланировано официальное мероприятие.

Медовый месяц у пары будет, но не сразу, – сказал представитель Кенсингтонского дворца Джейсон Кнауф.

Напомним, принц и его избранница хотят провести медовый месяц в Африке.

Принц Гарри и Меган Маркл

Отказ от подружки невесты

Принц Уильям, как известно, станет шафером жениха, а вот Меган Маркл отказалась от выбора подружки невесты, хотя журналисты и прочили этот статус многим известным приятельницам актрисы.

У нее очень сплоченный круг друзей, и она не захотела выбирать из них кого-то одного. Все подруги помогали ей готовиться к свадьбе и будут рядом в этот важный день. Меган очень рада этой поддержке, – сказал Джейсон Кнауф.

Меган Маркл и Миша Нону

Напомним, на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон роль подружки невесты досталась ее сестре Пиппе.

Не секрет, что в круг ближайших друзей Маркл входят стилист Джессика Малруни, актрисы Линдсэй Рот и Приянка Чопра, дизайнер Миша Нону.

Кейт Миддлтон с сестрой Пиппой

Родственники принцессы Дианы станут почетными гостями на свадьбе

Представитель Кенсингтонского дворца сообщил, что Гарри хочет привлечь к участию в свадебной церемонии семью своей покойной матери.

Все три брата и сестры принцессы Уэльской будут присутствовать на свадьбе. Гарри и Меган рады, что леди Джейн Феллоуз, старшая сестра покойной принцессы Дианы, будет представлять семью и поможет почтить память о матери принца, – говорится в официальном сообщении.

В одном из интервью Гарри сказал, что его мама и невеста были бы лучшими друзьями. Принц использовал бриллианты из личной коллекции леди Ди для кольца, которое подарил Меган в день помолвки.