Новые санкции США не повлияли на рост цен в России

Санкции, введенные США в начале апреля, не вызвали роста инфляции в России. Об этом свидетельствую данные Росстата.

За апрель инфляция в среднем по стране составила 2,4% в годовом выражении. По сравнению с мартом цены подросли на 0,4%.

Последовавшее за санкциями ослабление рубля также не оказало значительного влияния на цены.

Курс доллара в марте, как пишет РБК, в среднем составлял 57,13 рубля, в апреле — 60,87 рубля. Рост составил более 6%.

Департамент исследований и прогнозирования ЦБ ранее отмечал, что ослабление рубля на 5-10% добавляет к инфляции 0,5-1% в течение шести месяцев или года.