Облитый кефиром депутат украинского горсовета открыл стрельбу по «Правому сектору»

Заседание горсовета Никополя Днепропетровской области Украины завершилось стрельбой, сообщает Nikopolnews.net.

Стрелял депутат горсовета Александр Рыбаков. Выстрелы прозвучали, после того как пришедшие на заседание сторонники «Правого сектора» (организация запрещена в России как экстремистская) облили депутата кефиром.

Также праворадикалы облили зеленкой мэра Никополя Андрея Фисака.

Рыбаков выстрелил дважды: первый раз в потолок, второй — в сторону активистов «Правого сектора», но попал в стену.

В полиции сообщили, что в результате стрельбы никто не пострадал. Расследуется дело по статьям о грубом нарушении общественного порядка и о хулиганстве.

Пистолет депутата оказался травматическим.