«Обманчивы и опасны»: Автор стандартов прав ребенка насильник и педофил

Среди ювенальщиков и лоббистов криминализации «родительских шлепков» и тому подобного семейно-бытового насилия разразился скандал: самый известный в мире «защитник прав детей», автор инструкции по имплементации конвенции по правам ребенка ООН, эксперт ЮНИСЕФ 77-летний Питер Ньюэлл оказался педофилом. Как выяснилось, в 60 годах он неоднократно насиловал 12-летнего мальчика. Ньюэлл признал себя виновным в пяти обвинениях совершения сексуального насилия и развратных действий, в результате чего 16 февраля 2018 года британский суд приговорил его к 6 годам и 8 месяцам тюрьмы

Ньюэлл был не просто одним из консультантов ООН, он был ключевой и ведущей фигурой в создании международных стандартов в области «защиты детства». Его деятельность легла в основу требования запрета родительских наказаний со стороны международных структур. Как показано в докладе Аналитического Центра «Семейная политика РФ», это требование, как и многие иные подобные «стандарты», не имеет никаких реальных оснований в нормах международного права, и, фактически, «взято из воздуха». Будучи чисто идеологическим, оно не опирается ни на научные данные, ни на правовые положения.

Начало движения за запрет телесных наказаний в семье восходит к деятельности педофильской организации «Обмен информацией по педофилии» (Paedophile Information Exchange, PIE), действовавшей в Великобритании с 1974 по 1982 г. Тогда педофилия рассматривалась как один из аспектов прав гомосексуалистов. Почти все члены «PIE» были выходцами организаций «Кампания за гомосексуальное равенство» (Campaign for Homosexual Equality) и «Шотландская группа по правам гомосексуалистов» (Scottish Homosexual Rights Group). Первым председателем «PIE» стал гомо-активист Майкл Хенсон.

Педофилы понимали, что открытое требование дать взрослым право на сексуальные отношения с детьми никуда их не приведёт, поэтому они замаскировали свою деятельность под «борьбу за права ребенка», где на первое место ставилось право детей на сексуальную свободу и их освобождение от родительского контроля. Именно с газеты «Права детства», выпускаемой «PIE» с середины 70-х гг., и началось движение за отмену телесных наказаний в Великобритании. Первый номер педофильской газеты был целиком посвящён необходимости отменить телесные наказания в школе. Борьба за права ребенка показалась педофилам отличной стратегией, и они начали её развивать. Вскоре «Совет по гражданским свободам» опубликовал на страницах газеты доклад, призывающий к отмене возраста согласия на вступление в сексуальные отношения как для мальчиков, так и для девочек.

До середины 80-х гг. педофилы, будучи частью гомосексуального движения, открыто выступали за «свои права». Лишь начиная с 1984 г., по совету политиков движение стало открещиваться от них, так как они старались создать образ жертвы для гомосексуалистов, однако растлители детей никогда не будут восприниматься как жертвы. В этом интервью педофилы из PIE говорят: «для того, чтобы первый сексуальный опыт для ребёнка не был шокирующим, необходимо вводить более объёмное сексуальное просвещение с более раннего возраста»... К сожалению, за каких-то 20 лет они добились своего.

Когда «PIE» была закрыта властями за «урон общественной нравственности» упавший флаг борьбы за «детские права» подхватил Питер Ньюэлл, до этого возглавлявший образовательное направление в «Национальном совете за гражданские свободы», членом которого была «PIE». На протяжении многих лет он старательно и последовательно создавал движение за запрет права сначала учителей, а потом и родителей наказывать детей, сперва на национальном, а затем и на международном уровне. Это движение с самого начала строилось на манипуляциях и обмане.

На документы, исходившие от организации Ньюэлла и на его «экспертное» участие опирались в своих решениях Комитет ООН по правам ребенка и Парламентская Ассамблея Совета Европы. Он являлся автором, соавтором и членом редакционных советов официальных публикаций ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и многих документов, определявших глобальную политику в сфере «защиты детства». Ньюэлл также долгое время входил в совет директоров влиятельной международной организации «Информационная сеть по правам ребенка» (Child Rights Information Network), с которой сотрудничали многочисленные организации и государственные структуры во многих странах мира, включая Россию.

«Произошедшее очень хорошо показывает, насколько многие международные требования и нормы в области прав детей и вообще прав человека обманчивы и опасны», — отмечают руководители АЦ «Семейная Политика РФ». — «Мы в своих материалах уже давно обращаем внимание на то, что многие такие требования опираются на радикальные, опасные для общества идеологии и в буквальном смысле создаются из ничего. Эта история очень иллюстративна. Она показывает, что рядом с созданием целой системы стандартов находились не просто абстрактные идеологи, а реальный педофил и руководимые им структуры. Общественность должна знать, кто и как формирует “международные стандарты”, якобы призванные защищать ребенка, но на самом деле нередко направленные на разрушение семьи и другие крайне неблаговидные цели. Государство должно делать из таких историй серьёзные выводы».

О том, что больше всех за запрет наказаний детей ратуют извращенцы сообщалось неоднократно, но «борцов за права детей» это не останавливало. Сначала был депутат Крашенинников со своим «законом о шлепках». Затем была героическая борьба родительских организаций, закончившаяся отменой этого закона, под истеричный вой западных политиков. Потом были попытки подобраться к семье с других сторон — через Пленум Верховного Суда, с помощью попытки криминализовать «семейно-бытовое дебоширство», а также через целую кучу подзаконных актов и инструкций. В конце прошлого года на авансцене появилась депутат Оксана Пушкина с попыткой реанимировать отложенный ранее в долгий ящик законопроект «о семейно-бытовом насилии».

Иван Куренной

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