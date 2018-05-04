Общественники передали в РКН более шести тысяч жалоб на блокировки

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) передал в Роскомнадзор около 6,2 тысячи жалоб пользователей, пострадавших от массовой блокировки IP-адресов.

В РОЦИТ рассказали РБК, что речь идет о блокировках, вызванных попытками Роскомнадзора ограничить доступ к Telegram. Основная часть авторов жалоб (96%) — это частные лица. В 79% они предоставили свои данные для получения ответа.

Отслеживать блокировки организация начала с 23 апреля. За первые четыре дня в РОЦИТ поступило более 5 тысяч жалоб на блокировки, сообщается на сайте организации.

Заявки принимаются на «горячую линию» РОЦИТ — форму обратной связи на сайте.

Региональный общественный центр интернет технологий был основан в 1996 году. Он занимается популяризацией интернет-технологий. Официальное название организации — Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий»