Как же хорошо в декрете. Я каждый день занимаюсь ребенком, да бывает устаю, не высыпаюсь и на себя и на мужа ещё время стараюсь найти, но для меня сейчас моя доченька на первом плане, только потом все остальное. Мы с ней везде вместе, гуляем каждый день, такая теплынь стоит. Я так рада, что погода позволяет, и мы можем уже гулять по 3 часа, бывает и дольше. И хватит мне писать, что ребёнку жарко в коляске, угомонитесь уже. Моя доченька чувствует себя прекрасно и она одета по погоде, и я по сто раз заглядываю в коляску, когда моя доченька капризничает, канючит или плачет, у меня прям сердце разрывается. Для своей доченьки я лучшая мама на свете. И вообще Я мама и мне видней, вы даже представить себе не можете, на сколько я трепетна, прям до трясучки к своему ребёнку. Я уверена, нормальная, адекватная, любящая мама порвёт каждого и каждую за своего ребёнка, как у меня только сил и терпение хватает от этих нелюдей, которые ничего из себя не представляют, только и пишут гадости в сторону меня и моей семьи. Столько хочется написать, чтоб у них язык отсох и чтоб они свои рты закрыли раз и навсегда. Спасибо большое мои дорогие подписчики, что заступаетесь за меня, ваша Любовь и поддержка значат для меня очень много. Люблю вас.
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Новости » Шоу-бизнес » Ольга Рапунцель очень трепетно относится к своей дочке
Ольга Рапунцель очень трепетно относится к своей дочке
Добавлено: 04 май 2018 в 17:49, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 04 май 2018 в 17:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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