Основатель «Смысловых галлюцинаций» признан психически больным

Лефортовский суд Москвы освободил от наказания и направил на принудительное лечение одного из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина. Как сообщает «Интерфакс», ранее музыкант нанес ножевое ранение посетителю магазина.

«Данное решение суд принял 30 марта текущего года, на основании психиатрической экспертизы, которая показала наличие у него хронического психического расстройства», — заявили в пресс-службе суда.

Там рассказали, что 10 ноября 2017 года Бурдин после ссоры набросился на посетителя супермаркета «Магнит» и ранил его ножом. 45-летний музыкант был задержан по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью.