Основатель «Смысловых галлюцинаций» признан психически больным

Показать меню
Актуально
В Самаре появились инопланетяне – очевидцы - 18:42 В Самаре появились инопланетяне – очевидцы Протесты в Армении: занята мэрия в городе, где расположена база ВС РФ - 18:55 Протесты в Армении: занята мэрия в городе, где расположена база ВС РФ Немецкий политик выступил за отмену виз с Россией - 19:07 Немецкий политик выступил за отмену виз с Россией В Латвии предложили русскоязычным гражданам уехать в Россию - 19:19 В Латвии предложили русскоязычным гражданам уехать в Россию Сирия обвинила США в подрыве единства и суверенитета - 19:19 Сирия обвинила США в подрыве единства и суверенитета Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил свидетельство о рождении и - 19:26 Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил свидетельство о рождении и познакомился с королевой Елизаветой II Пророссийские боевики совершили очередное преступление против мирного населения - 20:01 Пророссийские боевики совершили очередное преступление против мирного населения Донбасса "Кубань" сыграла вничью с "Олимпийцем" в матче ФНЛ - 20:12 Морг Николаева переполнен: родственники не могут забрать тела умерших - 20:19 Морг Николаева переполнен: родственники не могут забрать тела умерших Леа Мишель помолвлена - 20:26 Леа Мишель помолвлена Самый жаркий день с начала года зафиксирован в Москве - 21:06 Самый жаркий день с начала года зафиксирован в Москве От грязного воздуха ежегодно гибнут семь миллионов человек - 21:26 От грязного воздуха ежегодно гибнут семь миллионов человек Принц Гарри сел на строгую предсвадебную диету - 21:28 Принц Гарри сел на строгую предсвадебную диету Первый день рождения дочери Сиары и Рассела Уилсона Сиенны Принцесс - 21:28 Первый день рождения дочери Сиары и Рассела Уилсона Сиенны Принцесс Командующий Операцией Объединенных Сил заявил о готовности завершить конфликт - 21:40 Командующий Операцией Объединенных Сил заявил о готовности завершить конфликт на Донбассе Жамнов стал старшим тренером сборной России по хоккею вместо Витолиньша - 21:47 Жамнов стал старшим тренером сборной России по хоккею вместо Витолиньша Нападение на Найема: избрана мера пресечения одному из подозреваемых - 21:49 Нападение на Найема: избрана мера пресечения одному из подозреваемых
» » Основатель «Смысловых галлюцинаций» признан психически больным

Основатель «Смысловых галлюцинаций» признан психически больным


Добавлено: 04 май 2018 в 17:41, Категория: Новости на сегодня
Основатель «Смысловых галлюцинаций» признан психически больным

Лефортовский суд Москвы освободил от наказания и направил на принудительное лечение одного из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина. Как сообщает «Интерфакс», ранее музыкант нанес ножевое ранение посетителю магазина.

«Данное решение суд принял 30 марта текущего года, на основании психиатрической экспертизы, которая показала наличие у него хронического психического расстройства», — заявили в пресс-службе суда.

Там рассказали, что 10 ноября 2017 года Бурдин после ссоры набросился на посетителя супермаркета «Магнит» и ранил его ножом. 45-летний музыкант был задержан по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью.


Материалы по теме:

В Петербурге мужчина туристическим ножом убил одного и ранил другого
Неизвестный ранил ножом на прохожего у метро «Медведково»
Лидер "Смысловых галлюцинаций" объявил о ликвидации группы в 2016 году
В Барнауле подросток получил ножевое ранение, заступаясь за мать
Добавлено: 04 май 2018 в 17:41, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Газзаев: ЧМ в России будет в разы лучше, чем проводимые ранее соревнования

Газзаев: ЧМ в России будет в разы лучше, чем проводимые ранее соревнования

Аваков осудил «пещерный антисемитизм» в Одессе

Аваков осудил «пещерный антисемитизм» в Одессе

Под Киевом «атошник» устроил стрельбу на остановке

Под Киевом «атошник» устроил стрельбу на остановке

Путешествовать во времени можно при помощи секретного кода календаря майя - ученый

Путешествовать во времени можно при помощи секретного кода календаря майя - ученый

Новости России
еще новости
Кокорин: Мне сейчас не до допинг-тестов

Кокорин: Мне сейчас не до допинг-тестов

Новые и ироничные любители Обамы

Новые и ироничные любители Обамы

Клименко могут снять с должности советника президента по интернету — СМИ

Клименко могут снять с должности советника президента по интернету — СМИ

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Ольга Рапунцель очень трепетно относится к своей дочке

Ольга Рапунцель очень трепетно относится к своей дочке

Ева Мендес поделилась снимком 30-летней давности и призналась, что была поклонницей Алиссы Милано

Ева Мендес поделилась снимком 30-летней давности и призналась, что была поклонницей Алиссы Милано

Алена Савкина не верит Нонне Щукиной

Алена Савкина не верит Нонне Щукиной

Джиджи Хадид извинилась за обложку Vogue:

Джиджи Хадид извинилась за обложку Vogue: "Если бы я контролировала процесс, результат был бы другим"

Новости политики
еще новости
Безвиз не для всех: некоторых украинцев будут проверять более тщательно

Безвиз не для всех: некоторых украинцев будут проверять более тщательно

Эксперт прокомментировал использование «георгиевских ленточек» в погоне за выгодой

Эксперт прокомментировал использование «георгиевских ленточек» в погоне за выгодой

Суд продлил срок ареста Рубана

Суд продлил срок ареста Рубана

«Обманчивы и опасны»: Автор стандартов прав ребенка насильник и педофил

«Обманчивы и опасны»: Автор стандартов прав ребенка насильник и педофил

Новости экономики
еще новости
Ситуация критическая: в Прибалтике терпят огромные убытки из-за санкций РФ

Ситуация критическая: в Прибалтике терпят огромные убытки из-за санкций РФ

В России может появиться новый налог для самозанятых

В России может появиться новый налог для самозанятых

Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Новости общества
еще новости
В Новосибирске на параде в День Победы впервые задействованы мотовездеходы АМ-1 и боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс»

В Новосибирске на параде в День Победы впервые задействованы мотовездеходы АМ-1 и боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс»

Отряды «Юнармии», над которыми шефствуют воинские части ЗВО, за месяц пополнились 2,5 тыс. школьников

Отряды «Юнармии», над которыми шефствуют воинские части ЗВО, за месяц пополнились 2,5 тыс. школьников

Путин уволил двоих прокуроров и пятерых генералов МВД

Путин уволил двоих прокуроров и пятерых генералов МВД

Подразделения 58-й армии ЮВО провели первую репетицию военного парада во Владикавказе

Подразделения 58-й армии ЮВО провели первую репетицию военного парада во Владикавказе

Происшествия
еще новости
В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

Новости Украины
еще новости
«Давай езжай отсюда, дядя»: в Каменском чуть не избили нардепа Вилкула

«Давай езжай отсюда, дядя»: в Каменском чуть не избили нардепа Вилкула

В Украине временно запретили вакцину от дифтерии из-за смерти ребенка

В Украине временно запретили вакцину от дифтерии из-за смерти ребенка

ГСЧС показала, как выглядит арсенал в Балаклее после локализации пожара

ГСЧС показала, как выглядит арсенал в Балаклее после локализации пожара

В аннексированном Крыму ФСБ РФ задержала украинское судно

В аннексированном Крыму ФСБ РФ задержала украинское судно

Мировые новости
еще новости
Задержание оккупантами украинских рыбаков: у Порошенко заявили о нарушении международного права

Задержание оккупантами украинских рыбаков: у Порошенко заявили о нарушении международного права

Киборг рассказал, как на него напали неизвестные в масках

Киборг рассказал, как на него напали неизвестные в масках

Пожар в Балаклее локализовали, до сих пор раздаются взрывы

Пожар в Балаклее локализовали, до сих пор раздаются взрывы

5 признаков скорого аппендицита

5 признаков скорого аппендицита




Лента новостей
Ева Мендес поделилась снимком 30-летней давности и призналась, что была поклонницей Алиссы Милано - 17:05 Ева Мендес поделилась снимком 30-летней давности и призналась, что была поклонницей Алиссы МиланоГСЧС показала, как выглядит арсенал в Балаклее после локализации пожара - 17:00 ГСЧС показала, как выглядит арсенал в Балаклее после локализации пожараВ Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы - 16:47 В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвыБезвиз не для всех: некоторых украинцев будут проверять более тщательно - 16:40 Безвиз не для всех: некоторых украинцев будут проверять более тщательноМИД усомнился в озвученной ОЗХО дозе «Новичка» - 16:38 МИД усомнился в озвученной ОЗХО дозе «Новичка»Облитый кефиром депутат украинского горсовета открыл стрельбу по «Правому сектору» - 16:38 Облитый кефиром депутат украинского горсовета открыл стрельбу по «Правому сектору»Участник «Последнего героя» Сергей Сакин найден мертвым - 16:38 Участник «Последнего героя» Сергей Сакин найден мертвымПесков прокомментировал назначение нового премьера - 16:37 Песков прокомментировал назначение нового премьераВ половине регионов России введен противопожарный режим - 16:37 В половине регионов России введен противопожарный режимСуд арестовал имущество Ампелонского - 16:37 Суд арестовал имущество АмпелонскогоАлена Савкина не верит Нонне Щукиной - 16:26 Алена Савкина не верит Нонне ЩукинойГлаву правительства Каталонии разрешили избрать дистанционно - 16:19 Главу правительства Каталонии разрешили избрать дистанционноСостоялась жеребьевка хозяев полей стыковых матчей между клубами РФПЛ и ФНЛ - 16:08 Состоялась жеребьевка хозяев полей стыковых матчей между клубами РФПЛ и ФНЛВ Новосибирске на параде в День Победы впервые задействованы мотовездеходы АМ-1 и боевые машины - 16:05 В Новосибирске на параде в День Победы впервые задействованы мотовездеходы АМ-1 и боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс»
Последние новости
«Давай езжай отсюда, дядя»: в Каменском чуть не избили нардепа Вилкула - 18:35 «Давай езжай отсюда, дядя»: в Каменском чуть не избили нардепа Вилкула Депутат Европарламента: Спорт — не политическая дубинка - 18:33 Депутат Европарламента: Спорт — не политическая дубинка В Украине временно запретили вакцину от дифтерии из-за смерти ребенка - 18:21 В Украине временно запретили вакцину от дифтерии из-за смерти ребенка Кокорин: Мне сейчас не до допинг-тестов - 18:07 Кокорин: Мне сейчас не до допинг-тестов Задержание оккупантами украинских рыбаков: у Порошенко заявили о нарушении международного права - 18:01 Задержание оккупантами украинских рыбаков: у Порошенко заявили о нарушении международного права Ольга Рапунцель очень трепетно относится к своей дочке - 17:49 Ольга Рапунцель очень трепетно относится к своей дочке Вместо торжественного приема 7 мая Путин встретится с волонтерами - 17:42 Вместо торжественного приема 7 мая Путин встретится с волонтерами Голландские компании попали под следствие из-за строительства Крымского моста - 17:42 Голландские компании попали под следствие из-за строительства Крымского моста «Союзмультфильм» выложил вторую серию нового «Простоквашино» - 17:42 «Союзмультфильм» выложил вторую серию нового «Простоквашино» Фигурантами дела о «мертвых душах» в Роскомнадзоре стали 14 человек - 17:41 Фигурантами дела о «мертвых душах» в Роскомнадзоре стали 14 человек Основатель «Смысловых галлюцинаций» признан психически больным - 17:41 Основатель «Смысловых галлюцинаций» признан психически больным Росгвардия предупредила о возможном теракте на атомном объекте - 17:41 Росгвардия предупредила о возможном теракте на атомном объекте «Британский заговор»: в Турции хозяева отелей нанимают детективов для защиты от туристов из Британии - 17:26 «Британский заговор»: в Турции хозяева отелей нанимают детективов для защиты от туристов из Британии
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"