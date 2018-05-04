Палеонтологи выяснили строение клюва древних ихтиорнисов

Группа палеонтологов из США, которую возглавлял Бхарт-Анджан Бхуллар (Bhart-Anjan Bhullar) из Иельского университета, провела исследование ископаемых образцов и сумела выяснить, как были устроены клюв и череп у древних птиц из рода ихтиорнисов (Ichthyornis).

Ихтиорнисы жили в меловом периоде, примерно 95 – 83,5 млн. лет назад. Их окаменевшие кости находят на территории Канады и США. Они были морскими птицами и по образу жизни были похожи на современных чаек и крачек. Размером они были примерно с голубя, в среднем 24 сантиметра в длину, с размахом крыльев около 43 сантиметров без учета перьев. Палеонтологи давно знали, что ихтиорнисы сохранили некоторые архаичные признаки, например, у них имелись зубы. Но детально выяснить строение черепа этих птиц не удавалось, так как все найденные экземпляры черепов были сильно сдавлены.

В 2014 году в Канзасе был найден новый экземпляр ихтиорниса. Исследовать его начали, не отделяя кости от окружающего известняка, что стало возможным благодаря томографу. Также ученые обнаружили в музеях три черепа ихтиорниса, которые были найдены раньше, но оставались неидентифицированными. Пересмотрели они и останки самого первого ихтиорниса, который был найден в 1870 году и хранится в Музее естественной истории Пибоди в Йеле. Среди нескольких неопределенных прежними исследователями его костей, они смогли опознать два фрагмента верхней челюсти, которые не сохранились у других экземпляров ихтиорнисов. Собрав всю информацию, ученые построили трехмерную модель черепа ихтиорниса.

Палеонтологи убедили, что, несмотря на наличие зубов, ихтиорнисы действительно обладали клювом, правда, покрытие из кератина имел только его кончик, а не весь клюв, как у современных птиц. Зато ихтиорнисы, подобно нынешним птицам были способны независимо двигать как верхней, так и нижней половиной клюва. Ранее считалось, что их верхнечелюстная кость была неподвижной. Имелся у ихтиорниса и ряд черт, свойственных наземным динозаврам, а не птицам: мощные челюстные мышцы, длинная верхнечелюстная кость.

Итоги исследования опубликованы в журнале Nature.