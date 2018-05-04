Пашинян уже к концу первого дня «перемирия» нарушил обещание прекратить забастовки

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян, который ранее пообещал, что забастовки в стране прекращаются как минимум до 8 мая, нарушил свое слово к вечеру первого же дня «перемирия».

Уже вечером в пятницу Пашинян опубликовал в социальной сети Facebook ультиматумы восьми поселений, расположенных вблизи Еревана, о том, что там прекращается любая профессиональная деятельность госслужащих, а также перестают оказываться муниципальные услуги населению, вплоть до утверждения Никола Пашиняна на должности премьер-министра страны.

То есть лидер оппозиции в первый же день нарушил условия им же предложенного перемирия.

Местные политологи высказали мнение, что примеру выдвинувших ультиматум поселений последуют и другие армянские населенные пункты, а Никол Пашинян использует этот добровольный локаут в качестве дополнительного рычага давления на парламент Армении, большая часть которого до сих пор поддерживает нынешнюю власть.