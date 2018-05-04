Пэрис Хилтон отпразднует свадьбу три раза

В начале января этого года 32-летний голливудский актер Крис Зилка сделал предложение своей возлюбленной 37-летней Пэрис Хилтон. Только недавно тот подарил ей дорогое кольцо во время горнолыжного отдыха в Аспене, а Пэрис уже делится планами на предстоящую свадьбу. Как сообщила звезда, мероприятие будет проходить в трех разных местах: в Америке, Европе и тропических джунглях.



Как рассказал приближенный к паре источник, основная церемония будет проходить 11 ноября в калифорнийской церкви Church of the Good Shepherd в Беверли-Хиллз. Выбрала это место Пэрис не просто так, ведь в 1979 году там состоялось венчание ее родителей — Ричарда и Кэти. К слову, их свадьба также состоялась в ноябре. Крис Зилка ради своей любимой даже планирует принять католичество. «Пэрис и Крис очень хотят детей и уже планируют пополнение на ближайший год, поэтому для них важно иметь одну религию».

37-летняя звезда нулевых также сообщила, что свадебное платье будет в стиле диснеевских принцесс. Дизайн наряда будет разрабатывать американский дизайнер Джереми Скотт.

«Я сказала «да»! Я так счастлива и так взбудоражена тем, что помолвлена с любовью всей моей жизни. Моим лучшим другом и родственной душой. Идеальным человеком для меня во всех смыслах. Невероятно преданным, надежным, любящим и добрым. Я самая везучая на свете! Ты — моя мечта, которая стала явью! Спасибо, что показал мне, что сказка существует.» пишет Пэрис в инстаграме.



В социальной сети Пэрис выставила целую серию фотографий, которые показывают чуть ли не посекундно радостный момент.

В прошлом году ходили слухи, что звезда выходит замуж за своего возлюбленного. Инсайдеры, приближённые к Пэрис, проговорились журналистам издания HollywoodLife, что Хилтон приняла предложение руки и сердца и даже начала подготовку к свадьбе.

«Пэрис поняла, что с Крисом она хочет прожить до конца жизни, и теперь они планируют свою долгую и счастливую супружескую жизнь. Они уже обговорили свадебное торжество и даже рождение детей. Первым шагом будет празднование помолвки. Пэрис уже побывала в нескольких ювелирных бутиках Беверли-Хиллз в поисках помолвочного и обручального колец» — рассказал инсайдер.

Напомним, что Хилтон ранее была помолвлена. В женихах недолго пробыл миллиардер Томас Гросс, с которым они расстались в апреле 2016 года из-за занятости и нежелания уступать друг другу.

Криса же Пэрис считает своей родной душой.

«Мы родные души, это точно. 100 процентов. Для меня быть родной душой – это быть лучшим другом, безоговорочно доверять и хотеть прожить остаток жизни как одно целое. Это лучшее чувство в мире» — рассказала счастливая Пэрис в интервью ET Online в мае этого года.