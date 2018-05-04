Песков прокомментировал назначение нового премьера

Президент Владимир Путин 7 мая примет отставку правительства и может внести на утверждение в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее источники РБК и «Интерфакса» сообщали, что нового премьер-министра Дума может утвердить уже 8 мая.

Песков отметил, что внесение кандидатуры — «это исключительная прерогатива президента», и когда именно она будет вноситься в парламент, решит Путин.

Также Песков оставил без ответа вопрос, сформировал ли уже президент структуру будущего правительства.