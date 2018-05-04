«По неосторожности»: на Украине застрелился «всушник»-контрактник

4 мая в одной из частей Ровенского гарнизона от полученного огнестрельного ранения скончался украинский военнослужащий-контрактник.

В пресс-службе управления оперативного командования «Запад» утверждают, что «всушник» выстрелил в себя «по неосторожности».

«4 мая 2018 года в одной из частей Ровенского гарнизона военнослужащий военной службы по контракту во время неосторожного обращения с оружием получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что молодой человек выстрелил в себя сам. При этом сослуживцы говорят, что погибший солдат проявлял себя исключительно с положительной стороны.

По факту очередного ЧП в рядах «сильнейшей армии Европы», как именовал ВСУ президент Украины Порошенко, назначило служебное расследование.