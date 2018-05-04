Полицейские с детьми-инвалидами получат выплаты на покупку жилья в первую очередь

Сотрудники органов внутренних дел и граждане России, уволенные со службы в ОВД с правом на пенсию, имеющие ребёнка-инвалида и проживающие совместно с ним, получили право на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья в первоочередном порядке. Соответствующий закон вступил в силу 4 мая.

Согласно ранее действующей норме, правом на получение выплаты в первую очередь обладали лишь полицейские, имеющие трёх и более детей; удостоенные звания Героя России, а также ветераны боевых действий в Афганистане. Сотрудниками ОВД с детьми-инвалидами перечень был дополнен по инициативе депутатов «Справедливой России».

«Законопроект призван восстановить социальную справедливость, обеспечив приоритетный порядок получения социальной гарантии для граждан, имеющих хотя бы одного ребёнка-инвалида, совместно проживающего с ними», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Закон был принят Госдумой 12 апреля и одобрен Совфедом 18 апреля. Президент подписал документ 23 апреля.

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