Получить первые права и зарегистрировать машину можно будет в МФЦ

В декабре в Татарстане запустят пилотный проект, в рамках которого в многофункциональных центрах (МФЦ) можно будет получить первые водительские права, а также зарегистрировать машину, пишут «Известия».

Сейчас в МФЦ можно только переоформить уже выданные права. Первое водительское удостоверение нужно оформлять в ГИБДД.

В Татарстане пилотный проект продлится с 1 декабря по 1 марта 2019 года.

Также, рассказали изданию в МВД, обсуждается включение в проект Москвы и Петербурга и проведение пилота в течение полугода, однако решение пока не принято.

Предполагается, что россияне смогут получать права и регистрировать автомобили по выбору — в МФЦ или подразделениях ГИБДД.