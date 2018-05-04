Порошенко: Решительно осуждаю любые проявления антисемитизма

Украинская власть будет мгновенно реагировать на попытки посеять вражду в обществе. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

«Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления в Украине — как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе. Украинская власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в нашем обществе. Реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной», — заявил Порошенко.

По словам президента, Украина не место для дискриминации и нетерпимости.

«Украина — не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, ведь уважение к жизни и достоинству каждого человека являются высшей ценностью для украинского государства», — добавил Порошенко.

Ранее в посольстве США были разочарованы «проявлениями ненависти и антисемитизма» в Украине.

Фото: УНИАН