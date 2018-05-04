Потребление фастфуда удваивает риск возникновения бесплодия, - ученые

Ученые в области генетики и биологии заявили, что употребление фастфуда может мешать женщинам забеременеть. Такой вывод сделали специалисты из Университета Аделаиды.По имеющимся данным, вредная еда снижает фертильность организма и в какой-то мере его стерилизует. Статистика говорит, что долговременное употребление фастфуда увеличивает риск бесплодия до 16%. Ученые уверены, что возможность забеременеть напрямую зависит от питания будущей мамы. Если семейство планирует ребенка, то лучше исключить из рациона вредную еду.В то же время стоит больше употреблять чистой воды, свежих овощей, рыбы и фруктов. Такую диету необходимо соблюдать за год до предполагаемого зачатия. Тогда организм успеет подготовиться к этому событию.