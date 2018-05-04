Потребление фастфуда удваивает риск возникновения бесплодия, - ученые

Ученые в области генетики и биологии заявили, что употребление фастфуда может мешать женщинам забеременеть. Такой вывод сделали специалисты из Университета Аделаиды.
По имеющимся данным, вредная еда снижает фертильность организма и в какой-то мере его стерилизует. Статистика говорит, что долговременное употребление фастфуда увеличивает риск бесплодия до 16%. Ученые уверены, что возможность забеременеть напрямую зависит от питания будущей мамы. Если семейство планирует ребенка, то лучше исключить из рациона вредную еду.
В то же время стоит больше употреблять чистой воды, свежих овощей, рыбы и фруктов. Такую диету необходимо соблюдать за год до предполагаемого зачатия. Тогда организм успеет подготовиться к этому событию.