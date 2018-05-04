Появилось видео репетиции воздушного парада Победы

Над Москвой состоялась первая репетиция воздушной части парада Победы, сообщили в Минобороны России.

«В 10 часов с аэродрома в Кубинке поднялись вертолеты, открывающие воздушную часть парада. В точке встречи к ним присоединились самолеты, взлетевшие с семи аэродромов, и в 10.40 строй начал торжественное прохождение над Красной площадью. В 11.00 репетиция закончилась», — рассказали ТАСС военные.

В воздушной части парада задействованы 73 самолета — по числу лет Победе — стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-30СМ и Су-35, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-24М, Су-34, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-26, Ми-28Н и Ка-52.

На параде впервые появятся истребители пятого поколения Су-57 и перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».