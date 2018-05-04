Правительство подготовит новые изменения в закон о техосмотре

На согласовании в правительстве с прошлого года находится законопроект о реформе техосмотра. Как сообщает «Коммерсантъ», реформа, предложенная Минэкономразвития, должна устранить торговлю диагностическими картами.

Также планируется вернуть штрафы для водителей, которые ездят без прохождения техосмотра или если при ТО были зафиксированы нарушения безопасности.

Кроме того предлагается исключить возможность занесения в единую автоматизированную систему техосмотра (ЕАИС ТО) данных о транспортных средствах, которые не проходили ТО.