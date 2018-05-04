Правительство утвердило план развития автопрома до 2025 года

Правительство утвердило стратегию развития автомобильной промышленности России на до 2025 года. Документ опубликован на сайте кабмина.

Предыдущая стратегия охватывала период до 2020 года. Принятый документ «содержит новые актуальные приоритеты развития отрасли в условиях изменившихся параметров макроэкономического развития».

Стратегия предполагает, что 80-90% покупаемых в стране машин будет выпускаться российскими производителями. Также планируется достичь углубления локализации производимых автомобилей до 70-85%.

Стратегия предусматривает создание технологических консорциумов, которые объединят усилия государства, автопроизводителей, ученых, инженеров и общественных организаций «в целях освоения новых технологий и выведения на рынок продукции с новыми свойствами».

Речь идет об электрических автомобилях, системах автономного вождения и газомоторной технике.