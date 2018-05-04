Правительство введет штрафы за оборот санкционных товаров

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект закона, устанавливающий штрафы за несоблюдение запрета санкционными товарами.

Предлагается установить штраф за подобные действия в размере от трех до пяти тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных и от 70 до 100 тысяч для юридических. В соответствии с положениями проекта также предусматривается конфискация товара.

Оборот санкционных товаров в документе определяется как транспортировка по территории страны, хранение, маркировка, переработка, использование для производственных нужд и совершение любых видов сделок с ними.

Минфин РФ ранее предлагал дополнить статью 226.1 УК о контрабанде ядовитых, взрывчатых веществ, оружия и стратегически важных товаров санкционной продукцией, и ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов на территорию России.