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Правительство введет штрафы за оборот санкционных товаров


Добавлено: 04 май 2018 в 10:28, Категория: Новости на сегодня
Правительство введет штрафы за оборот санкционных товаров

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект закона, устанавливающий штрафы за несоблюдение запрета санкционными товарами.

Предлагается установить штраф за подобные действия в размере от трех до пяти тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных и от 70 до 100 тысяч для юридических. В соответствии с положениями проекта также предусматривается конфискация товара.

Оборот санкционных товаров в документе определяется как транспортировка по территории страны, хранение, маркировка, переработка, использование для производственных нужд и совершение любых видов сделок с ними.

Минфин РФ ранее предлагал дополнить статью 226.1 УК о контрабанде ядовитых, взрывчатых веществ, оружия и стратегически важных товаров санкционной продукцией, и ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов на территорию России.


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Добавлено: 04 май 2018 в 10:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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