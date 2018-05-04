Президент Чехии рассказал о тестировании в стране «Новичка»

В 2017 году в Чехии было протестировано отравляющее вещество А-230, аналогичное химоружию «Новичок», сообщил президент страны Милош Земан, передает iDNES.cz.

Ранее в МИД России заявляли, что «Новичок» могли производить Чехия, Словакия, Швеция и США. В конце марта Земан поручил Службе безопасности и информации (BIS) проверить, производился ли яд на территории республики. Также этот вопрос исследовала военная разведка.

«В ноябре прошлого года в Институте военных исследований министерства обороны в Брно был протестирован нервно-паралитический яд под названием A230. Количество отравляющего вещества, как сообщается, было небольшим, и после тестирования его уничтожили», — рассказал Земан, ссылаясь на поступивший ему отчет BIS.

По словам президента, в докладе BIS говорилось, что тестируемое вещество не является «Новичком». Тогда как военная разведка заявила, что А-230 полностью аналогично «Новичку».

«Поскольку военная разведка к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка, — отметил Земан, — то я сделал такой вывод: у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован "Новичок", а потом уничтожен».

Он добавил, что «было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было».

4 марта в английском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2010 году за шпионаж в пользу Великобритании, а затем обмененный на российских разведчиков; и его дочь Юлия Скрипаль. Оба долгое время находились в состоянии комы, но потом пошли на поправку. По версии британских властей, Скрипалей отравили российские спецслужбы, используя для преступления нервно-паралитический токсин «Новичок». В Москве это обвинение отвергают.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в фейсбуке заявила, что британское правительство солгало трижды. По словам Захаровой, речь идет об утверждении, что в лаборатории Портон-Дауна смогли установить страну происхождения «Новичка» (в лаборатории говорили, что это не в их компетенции).

«Второе вранье правительства Терезы Мэй относительно якобы наличия у России мотива для отравления Скрипалей», — пишет Захарова.

«Третье вранье правительства Терезы Мэй о том, что «Новичок» якобы производился только в России, сегодня опроверг президент Чехии», — считает представитель МИД России.