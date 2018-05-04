Президент Чехии сделал сенсационное заявление касающееся газа «Новичок»

Президент Чехии Милош Земан сообщил, что на территории страны в ноябре 2017 года в небольшом количестве было произведено нервно-паралитическое вещество А230, которое тестировали и вскоре уничтожили. Об этом он заявил со ссылкой на данные гражданской контрразведки и военной разведки.

«Поскольку информация СБИ не носит грифа секретности, я могу ее пересказать. В ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Это основа сообщения СБИ», – сказал Земан в телеэфире.

Он указал, что по данным военной разведки, которая также представила свой доклад, вещество А230 является Новичком, однако Военно-исторический институт, а также Государственное управление по ядерной безопасности Чехии утверждают, что это было вещество не того класса, а некий иной продукт.

«Военная разведка говорит, что яд А230 именуется Новичок. СБИ говорит, что яд А230 не называется Новичком, а Новичок — это А234», — подчеркнул президент Чехии.

При этом он больше доверяет информации военной разведки, которая к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка.

«Я сделал такой вывод: у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован Новичок, а потом уничтожен. Знаем, где, и знаем, когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было», – отметил Земан.