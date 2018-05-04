Принц Джордж и принцесса Шарлотта примут активное участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Принц Джордж, принц Уильям, принцесса Шарлотта

Бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл, которое состоится 19 мая, называют свадьбой года. Со дня объявления помолвки пары прошло почти шесть месяцев, и все это время пресса старательно обсуждала детали предстоящего торжества. Жениха и невесту придут поздравить 600 гостей, среди которых будет немало представителей королевских семей. Старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон тоже не пропустят это важное событие.

Недавно родившегося принца Луи родители, вероятнее всего, оставят дома, а вот четырехлетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта окажутся в самой гуще событий.

Принцесса Шарлотта

Племянники принца Гарри станут участниками свадебной церемонии – в числе других малышей буду нести цветы к алтарю. В подобном действе они уже участвовали на свадьбе Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза в мае прошлого года.

Четырехлетняя Айви Малруни, дочь стилиста Меган Маркл Джессики Малруни, скорее всего, составит компанию Джорджу и Шарлотте, как и дочери бизнес-леди Бениты Литт. С их мамой давно дружит Меган, ставшая крестной девочек-близнецов. Среди детей на свадьбе будет и Джаспер Дайер, крестник принца Гарри и сын одного из его лучших друзей — Марка Дайера.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта на свадьбе Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза

Меган Маркл и принц Гарри