Прокуратура предупредила о последствиях за участие в акции Навального

Участие в несогласованном публичном мероприятии влечет за собой установленную законом ответственность, сообщает на своем сайте прокуратура Центрального административного округа столицы.

Ведомство выпустило предупреждение накануне акции против президента Владимира Путина, которую сторонники оппозиционера Алексея Навального намерены провести 5 мая в Москве, Петербурге и других российских городах.

Местные власти эти выступления не согласовали.

В Москве Навальный призвал сторонников принять участие в шествии по Тверской.

«Правительством Москвы проведение акции на Тверской улице не согласовано, организатору были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты», — отмечают прокуроры.

30 апреля прокуратура ЦАО, как сообщается, уже объявила Навальному предостережение в связи с призывами на акцию.

Шесть лет назад, 6 мая 2012 года на Болотной площади прошел многотысячный митинг против фальсификаций на думских выборах. Выступление состоялось за день до инаугурации Владимира Путина и окончилось уголовными делами против более трех десятков протестующих. Эти процессы получили название болотного дела.