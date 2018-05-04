Пушков усомнился в компетентности ОЗХО после данных об объёме яда в Солсбери

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

После информации о применении 100 граммов вещества в Солсбери возникает вопрос в компетентности оценок ОЗХО, написал в Twitter председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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«История про 100 граммов «Новичка» говорит о многом. При таком низком уровне компетентности главы ОЗХО возникает вопрос, способна ли эта организация выносить квалифицированные, а не политизированные оценки и по «делу Скрипалей», и по Сирии. И в том и в другом есть большие сомнения», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в пятницу глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что для отравления Скрипалей использовалось от 50 до 100 граммов ядовитого вещества.

Позднее в организации опровергли эту информацию, заявив, что не смогут установить точный объём применённого в ходе покушения яда.

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