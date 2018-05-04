«Путешественник во времени» знает дату, когда инопланетяне вторгнутся на Землю

Самопровозглашенный путешественник во времени заявил, что инопланетяне, живущие в скрытых уголках Вселенной, вторгнутся на Землю в 2028 году.

Гость из будущего по имени Роман говорит, что он прибыл из 2030 года, и сообщил, что инопланетяне уже на пути к нашей планете. Мужчина, давая интервью о будущем, скрыл лицо под маской и исказил голос.

Он рассказал, что чужеродные виды уже живут на Земле. Роман описывает инопланетян как существ, имеющих длинные руки, большие головы и луковичные овальные глаза.

Мужчина признал, что его рассказ напоминает научно-фантастический фильм, но он верит, что когда-нибудь странные существа выйдут из глубокого космоса.

Стоит напомнить, что пока перемещения во времени остаются лишь выдумкой людей с больным воображением. Ученые призывают сохранять здравый рассудок и не поддаваться на уловки виртуальных уфологов.