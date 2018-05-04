Путин обсудил с гендиректором АСИ развитие городской среды

Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой обсудил работу агентства по развитию городской среды и технологий, сообщается на сайте Кремля.

«В части регионального развития видим основной приоритет в формировании комфортной городской среды. Мы готовы будем сформировать тысячу проектных команд в нашей стране за ближайшие 3-4 года, подготовить 100 проектов для городов, связанных и с благоустройством, и действительно с формированием таких точек притяжения», — рассказала Чупшева.

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В этой связи она привела в пример проект «Точка кипения», который предполагает привлечение активных граждан к программам городского развития. Одним из уже существующих подобных проектов является сотрудничество жителей города Заречный Пензенской области с госкорпорацией «Росатом».

«Это, по сути, некий стандарт, который может быть сегодня тиражирован в масштабах всех муниципалитетов, и подготовка команд, которые будут с этим работать», — добавила Чупшева.

В сфере развития технологий АСИ предполагает усиление работы с регионами и запуск акселерации технологических стартапов, а также формирование спроса на них у крупных промышленных предприятий, добавила гендиректор АСИ.

По словам гендиректора АСИ, в ближайшей перспективе в эту работу будут вовлечены около 1 тысячи компаний, которые будут использовать более ста разных технологических решений.

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