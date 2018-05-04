Путин уволил двоих прокуроров и пятерых генералов МВД

Два прокурора и пять генералов освобождены от занимаемых должностей указом президента РФ. В том же указе произведено назначение 16 человек на новые посты. Ознакомиться с документом можно на сайте правовой информации, сообщает ТАСС.

В документе сообщается об освобождении от должностей прокуроров Удмуртии и Тульской области, соответственно, Сергея Панова и Александра Козлова. Своих постов лишились главы СУ СК по Пермскому краю генерал-лейтенант юстиции Ольга Заббарова и СУ СК РФ по Рязанской области генерал-майор Владимир Махлейдт.

Там же сообщается, что от занимаемой должности освобождены генерал-майор Иван Лукин – первый замглавы Экспертно-криминалистического центра МВД, полковник Юрий Кузнецов – замначальника ГУ МВД по Краснодарскому краю, генерал-майор Игорь Баталов – начальник УМВД по Мурманской области, и генерал-лейтенант Игорь Кошелев – начальник ГУ МВД по Пермскому краю.