Росгвардия предупредила о возможном теракте на атомном объекте

Московское управление 95-й дивизии Федеральной службы войск национальной гвардии предупредило атомные электростанции, в частности, начальника службы безопасности Ленинградской атомной станции, о том, что на одном из объектов планируется совершить теракт. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в ведомстве.

В сообщении сказано, что акция «очерчена» майскими праздниками и инаугурацией президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Росгвардия предупредила, что предполагаемые террористы могут использовать бежевый Renault Fluence, который зарегистрирован в Московской области на 37-летнюю женщину.

4 мая в Невинномысске Ставропольского края успешно прошла спецоперация, в ходе которой были нейтрализованы двое лидеров религиозно-экстремистской ячейки, оказавшие сопротивление при задержании. Сотрудники ФСБ обнаружили на месте происшествия лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, а также самодельное взрывное устройство. Там же было найдено огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.