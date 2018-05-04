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«Роскачество» составило рекомендации по выбору мороженого


Добавлено: 04 май 2018 в 12:54, Категория: Новости на сегодня
«Роскачество» составило рекомендации по выбору мороженого

Созданная по распоряжению правительства автономная некоммерческая организация «Роскачество» составила рекомендации по выбору мороженого.

Мороженое должно быть однородной структуры — без ощутимых комочков жира и кусочков льда, говорится в сообщении организации, которое цитирует РБК.

Кристаллы льда на мороженом говорят о том, что продукт подвергался повторной заморозке, и его вкус испорчен, отмечают в «Роскачестве».

В сообщении говорится, что мороженое с добавлением растительных жиров должно иметь специальную маркировку — на упаковке должно стоять: «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром».

При этом точно определить, был ли в производстве продукта использован растительный жир, можно только в лаборатории.

Однако, по словам экспертов, мороженое, для приготовления которого использовались растительные жиры, и стоит дешевле, и отличается от натурального продукта по вкусу и консистенции.

Угрозы здоровью мороженое с растительными жирами не несет.


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Добавлено: 04 май 2018 в 12:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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