Российские пограничники задержали украинское судно за вылов камбалы

Погранслужба России задержала в Черном море украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041». В сообщении ведомства, которое цитирует «Интерфакс», говорится, что судно занималось незаконным промыслом калкана (подвид камбалы) в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Судно приписано к порту Очакова Николаевской области Украины. Задержание произошло 4 мая западнее крымского мыса Тарханкут.

Судно и его экипаж, состоящий из пяти украинцев, были доставлены в Крым.

Пограничники изъяли с судна несколько километров сетей.