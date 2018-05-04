Российский космонавт полетит к Луне в американском скафандре

Первый российский космонавт может отправиться на окололунную станцию лишь в 2024 году. Основу станции будут составлять модули НАСА.

Как сообщает РИА Новости, США вынуждают Россию делать свой модуль для станции по американским стандартам и использовать американские скафандры вместо российских.

Как ожидается, Россия изготовит для окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway шлюзовую камеру для выходов в открытый космос.

Строительство станции может начаться в 2022 году, российский отсек к ней планируют присоединить в 2024 году.