Сеул опроверг слухи о сокращении численности американских военных

Пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ен Чхан опроверг слухи о предполагаемом сокращении американского военного контингента на Корейском полуострове. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Один из высокопоставленных представителей в Совете национальной безопасности Белого дома заявил, что сообщения абсолютно не соответствуют действительности», — заявил Юн Ен Чхан.

Агентство также получило сообщение от представителя Пентагона, сообщившего, что «миссия в Южной Корее останется прежней, а расстановка сил не изменится».

Ранее американские СМИ проинформировали о поручении президента США Дональда Трампа, данном Минобороны, о рассмотрении возможности сокращения американского военного контингента в Южной Корее. Сейчас там дислоцированы, 28,5 тысяч американцев.