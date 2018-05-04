Ситуация критическая: в Прибалтике терпят огромные убытки из-за санкций РФ

Ответные меры России на санкции ЕС обернулись новыми плачевными последствиями для Прибалтики.

Как стало известно, потери рыбоперерабатывающего предприятия Brvais Vilnis Латвии за 2017 год выросли почти в два раза, достигнув отметки в 1,122 млн евро, передают СМИ со ссылкой на агентство Sputnik Latvija.

По данным издания, к столь тяжелой ситуации привели санкции против России и ответные меры Москвы, которые ограничили поставки на российский рынок рыбной продукции из Латвии.

Помимо того, к значительным потерям завода Brvais Vilnis причастны и другие факторы, такие как девальвация украинской гривы, резкое снижение спроса на продукцию в Средней Азии и Закавказье, а также высокая конкуренция в данной сфере в Европе.

Напомним предприятие Brvais Vilnis было основано еще в годы СССР – в 1949 году, и около тридцати лет назад преобразовано в акционерное общество.