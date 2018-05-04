СК возбудил два дела по факту обстрелов гражданских объектов Донбасса

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту обстрелов гражданских объектов Донбасса, сообщается на сайте ведомства.

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По данным следствия, украинские военные, выполняя заведомо преступные приказы, 26 и 28 апреля 2018 года произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Докучаевске.

В результате прямого попадания в жилой дом погибли двое находившихся в нем пожилых людей.Во втором случае снаряд попал в автомобиль для вывоза мусора. Погибли двое мужчин, оказавшихся в зоне поражения, одна женщина получила ранение. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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