СМИ узнали о неофициальных черных списках банков

Система двухуровневой реабилитации клиентов оказалась для российских банков слишком сложной, и они почти отказались от составления официальных списков недобросовестных клиентов. Об этом «Коммерсанту» сообщили собственные источники.

Кредитные организации отказывают добивающимся реабилитации клиентам, официально не передавая данные в Росфинмониторинг.

При этом, как сообщает издание, людям не сообщают их статус, и прояснить ситуацию можно только, попытавшись провести или открыть счет в другом банке. Если клиент находится в черном списке, ему везде откажут.

Источники «Коммерсанта» предположили, что клиентам могли бы помочь Центробанк РФ и Росфинмониторинг, но такой порядок взаимодействия не предусмотрен законом.

В черном списке Банка России находятся 5795 владельцев и руководителей кредитных и некредитных финансовых организаций.