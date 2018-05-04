СМИ узнали о планах сокращения контингента США в Южной Корее

Несколько информированных источников сообщили The New York Times, что президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить варианты сокращения американского контингента в Южной Корее.

Собеседники издания рассказали, что в случае заключения межкорейского мирного договора необходимость присутствия на полуострове 28,5 тысяч американских солдат отпадет.

Источники утверждают, что вывод американского контингента не будет осуждаться на переговорах Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Южнокорейские власти вывод военных США отрицают. Глава Управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чон Ы Ён со ссылкой на высокопоставленный источник в белом доме заявил Bloomberg, что сообщения о плане вывода войск «не соответствуют действительности».

27 апреля лидеры Северной и Южной Корей заявили о решении «прекратить враждебные действия друг против друга».