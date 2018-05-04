Состоялась жеребьевка хозяев полей стыковых матчей между клубами РФПЛ и ФНЛ

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В пятницу состоялась жеребьевка хозяев полей переходных матчей за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в сезоне-2018/19, сообщается на сайте ФНЛ.

Матчи пройдут 17 и 20 мая. Отмечается, что команда ФНЛ, занявшая по итогам первенства третье место ("Енисей", "Крылья Советов" или "Оренбург"), проведет первый стыковой матч с 14-й командой РФПЛ ("Анжи" или "Тосно") дома.

Четвертая команда ФНЛ по итогам сезона ("Тамбов" или "Балтика") первый переходный матч проведет в гостях у 13-й команды РФПЛ ("Урал", "Рубин", "Ахмат", "Динамо", "Ростов" или "Амкар").