Советника Путина по интернету назвали кандидатом на увольнение

Советник президента по интернету Герман Клименко после инаугурации Владимира Путина вряд ли сохранит свою должность. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник, близкий к администрации президента.

По его словам, за два года работы «Клименко так и не смог встроиться в структуру администрации президента».

С момента назначения в Кремль Клименко встречался с Путиным лично лишь однажды, публично об этой встрече не сообщалось, отмечает издание.

Инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая. На выборах 18 марта он был переизбран на новый шестилетний срок.