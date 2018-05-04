«Союзмультфильм» выложил вторую серию нового «Простоквашино»

«Союзмультфильм» выложил в соцсети вторую серию мультфильма «Возвращение в Простоквашино». Фильм появился на страницах студии «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Как сообщили «Интерфаксу» в киностудии, к выходу нового эпизода ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к ремейкам советских мультфильмов. Интерес к таким работам, согласно исследованию, проявляет молодежь от 18 до 24 лет. На первом месте у респондентов было «Возвращение в Простоквашино», затем шли «Новые бременские музыканты», после них — «Новые приключения кота Леопольда».