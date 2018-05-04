Стивен Джеррард: для меня большая честь стать главным тренером "Рейнджерс"

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии по футболу Стивен Джеррард, назначенный главным тренером шотландского "Рейнджерс", отметил, что для него это большая честь.

Для Джеррарда, завершившего карьеру в 2016 году, это первый опыт работы в качестве главного тренера на высшем уровне. С 2017 года он возглавлял юношескую команду "Ливерпуля" (игроки до 19 лет). Контракт Джеррарда с "Рейнджерс" рассчитан на четыре года.

"Для меня большая честь стать тренером "Рейнджерс". Я очень уважаю этот клуб, его историю и традиции. Жду не дождусь, когда начну это новое путешествие, поскольку мы стремимся развить те многочисленные успехи, достигнутые клубом", – сказал Джеррард, которого цитирует официальный сайт "Рейнджерс".

"С самого начала переговоры шли в очень позитивном ключе, и мы считаем, что Стивен - правильный человек, чтобы вести "Рейнджерс" вперед. Мы убеждены, что он обладает необходимыми знаниями и темпераментом, чтобы привести клуб к успеху, которого мы все хотим", - сказал президент "Рейнджерс" Дейв Кинг.