Страшное ДТП в Днепропетровске: гружённая металлом фура снесла 13 машин, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Утром 4 мая в Днепропетровске у фуры, гружённой металлом, отказали тормоза, после чего она протаранила более десятка автомобилей на парковке у супермаркета.

Масштабное ДТП произошло на ул. Космической, возле супермаркета АТБ. При движении по проезжей части у фуры отказали тормоза, после чего она влетела на парковку, тараня все на своем пути.

В результате аварии сильные повреждения получили 13 автомобилей. В одной из машин погиб находившийся внутри мужчина, еще шесть человек получили травмы.

Водитель фуры 1956 года рождения серьезно не пострадал: у него ушиб грудной клетки. С ним работают полицейские.

Место ЧП оцеплено, сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидируют последствия страшной аварии.