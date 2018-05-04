Суд арестовал имущество Ампелонского

Басманный суд наложил обеспечительный арест на имущество пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова и начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина. Как напоминает ТАСС, все они являются фигурантами дела о растрате.

Все трое своей вины не признают и отказались от сделки со следствием. В ходе следствия сумма инкриминируемого ущерба уменьшилась с 23 до 6 млн рублей. По версии следователей, Амплонский путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда присвоил себе деньги, переводимые на банковскую карточку подставного лица.

Адвокат Едидина Артур Большаков сообщил агентству, что срок предварительного следствия продлен до 7 сентября. По делу о растрате также проходит гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева, которая находится под подпиской о невыезде.