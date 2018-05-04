Суд приговорил к реальным срокам трех строителей космодрома Восточный

Строители космодрома Восточный Андрей Ярцев, Владимир Денискин и Николай Шкадин получили реальные сроки по делу о растрате бюджетных средств, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, в 2012-2013 годах глава «Спецстройсервиса» при Спецстрое России Андрей Ярцев, а также директор компании «Стройконструкция С» Анатолий Рязанов и гендиректор фирмы «Стройконструкция» Николай Шкадин растратили более 250 млн рублей из федерального бюджета при закупке металлоконструкций по завышенным ценам.

В растрате также участвовали заместители Шкадина Игорь Новиков и Владимир Денискин.

94-й гарнизонный военный суд приговорил Денискина как организатора преступления к 7,5 годам колонии общего режима, Ярцева — к 7 годам, а Шкадина — к 6,5 годам.