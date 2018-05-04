Суд обязал молдавского экс-министра извиниться за русофобию

В Молдавии суд обязал бывшего министра транспорта и дорожной инфраструктуры республики Юрия Киринчука принести извинения за дискриминационные выражения в адрес русского народа.

Об этом информирует Sputnik-Moldova.

По данным агентства, в октябре 2016 года Киринчук опубликовал в своём блоге запись, в которой содержалось несколько оскорбительных выражений в адрес русских. Его высказывания осудили посольство России в Молдавии и ряд организаций. Несколько активистов подали против него иск в суд.

«Обязать Юрия Киринчука принести публичные извинения посредством тех же средств массовой информации, с помощью которых он распространил дискриминационные утверждения. Текст следующий: «Приношу публичные извинения русским за дискриминационную по этническому критерию речь, изложенную 12 октября 2016 года», — говорится в решении суда.

Отмечается, что сам Киринчук на заседание не явился.

Причиной скандала стала публикация на личной странице Киринчука в соцсети, где он называет «русских — ленивыми и пьяницами». Впрочем, позже он заявил, что говорил не о русских в целом, а об имперской политике, проводимой руководством Российской Федерации.

В апреле 2017 года сообщалось, что министра транспорта Молдавии задержали по делу о коррупции.