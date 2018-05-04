Свищев запросит в ВФЛА разъяснения по отстранению российских ходоков от чемпионата мира

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев намерен запросить во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) разъяснения в связи с отстранением пяти российских ходоков от чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Ранее в пятницу Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила пятерых граждан России статуса нейтральных спортсменов, из-за чего они не смогут выступить на чемпионате мира по спортивной ходьбе, который состоится в китайском Тайцане с 5 по 6 мая. Такое решение было принято до проведения дальнейшего расследования ряда инцидентов, связанных с участием этих атлетов в тренировочных сборах в Киргизии, где присутствовал пожизненно дисквалифицированный тренер Виктор Чегин.

"Я запрошу в ВФЛА разъяснения по поводу сложившейся ситуации. Нужно максимально внимательно отнестись к появившейся информации», — сообщил Свищев. Читайте по теме

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По его словам, если Чегин действительно занимался подготовкой спортсменов, и этот факт будет доказан, то нужно провести тщательное расследование и только после этого через суд отстранять атлетов от соревнований.

«Наша страна последние годы скрупулезно борется с допингом на благо наших спортсменов, совершенствует законодательство в этой сфере и налаживает отношения с международными федерациями и спортивными организациями. Важно предпринять все меры, чтобы в будущем таких ситуаций не возникало, и даже намёка на них не появлялось», — отметил парламентарий.

Он напомнил, что в 2017 году вместе с вице-спикером Госдумы они внесли в палату законопроект, который предусматривает отстранение от работы тренеров в случае нарушения ими антидопинговых правил. Документ был принят в третьем чтении 15 декабря прошлого года.

По словам Свищева, он, как один из авторов этого закона, не может оставаться в стороне в ситуации с тренером Чегиным и хочет в ней разобраться.

«Если будет подтвержден факт его работы со спортсменами, несмотря на его пожизненную дисквалификацию, то мы первые, кто будет требовать исполнения российского законодательства. В любом случае мы должны отстаивать права наших атлетов, их вины точно нет», — сказал депутат.

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